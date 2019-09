Anziano fa proposta choc a una ragazzina «Fai sesso con me poi ti darò 50 euro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Proposte hard a una ragazzina di 17 anni, 80enne a processo. Deve rispondere di tentata prostituzione minorile un pensionato tolentinate che all’epoca dei fatti (agosto 2015) aveva 77 anni. La vittima invece, non era ancora 18enne, qualche volta era andata a casa dell’uomo perché la madre lavorava da lui come collaboratrice domestica ed è in quel contesto che l’anziano ha conosciuto la ragazzina.Un giorno il pensionato tolentinate, più grande della minore esattamente di 60 anni, l’avrebbe avvicinata e le avrebbe chiesto di avere con lui un rapporto sessuale. L’anziano avrebbe pagato la prestazione 50 euro. La ragazzina, sotto choc, ha raccontato tutto alla mamma ed è scattata la denuncia. Ieri mattina si è aperto il processo a carico dell’uomo davanti ai giudici del collegio del Tribunale di Macerata, presieduto da Daniela Bellesi e al pubblico ministero Rosanna Buccini.L’udienza è stata rinviata al prossimo 3 febbraio per iniziare a sentire i primi testimoni. L’imputato è difeso dall’avvocato Giovanni Bonadies, mentre la ragazzina, diventata nel frattempo maggiorenne, è parte civile con l’avvocato Stefano Nascimbeni.