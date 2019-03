Si taglia al collo, ferita in casa la compagna di Innocent Oseghale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Tragedia sfiorata in un appartamento in via Volturno a Matelica. Una quarantenne si è tagliata al collo ed è stato soccorsa in extremis dal 118. Si tratta della compagna di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e in un primo momento aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti il 118 e gli agenti della Volante della questura.