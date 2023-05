MACERATA - Tutto pronto. È oggi il grande giorno a Macerata che, nelle prossime ore, rappresenterà la sintesi dell’Europa intera. Inizia oggi e si svolgerà fino a sabato, la Festa dell’Europa organizzata dal Comune.



Un’iniziativa che ha tra i suoi obiettivi quello di aumentare la conoscenza delle varie culture che compongono il continente così ricco di tradizioni, prodotti, musica, costumi, paesaggi, culture. Ricco il calendario di iniziative che renderà - insieme ai tradizionali Aperitivi europei che si svolgeranno da domani a sabato - ancora più attrattiva e interessante la manifestazione. Questa mattina, dalle 9 alle 13, nell’aula magna dell’istituto Gentili, appuntamento con European youth lab: laboratorio di partecipazione per studenti e giovani con la premiazione dei vincitori del contest l’Uexme. Dalle 16.30 alle 18, al | Matt, il coworking “Conosci le opportunità dell’Erasmus plus”. Dalle 18, alla libreria Del Monte, L’ora dell’assenzio: una degustazione letteraria alla scoperta dei poeti maledetti e dell’assenzio, il distillato che li stregò.

Il programma di domani

Più tardi, dalle 18.30 alle 22, alla galleria Antichi forni l’evento Cittadinanza europea: un bagaglio di opportunità e a seguire International Dinner. Domani si prosegue con l’appuntamento alle 18 alla galleria Antichi forni con il Tandem linguistico: conversazioni in lingua a cura di Erasmus student network. Al termine degustazione prodotti tipici a cura di Confartigianato. Giovedì, sempre dalle 18, nel loggiato di corso Matteotti, Giochi sotto al loggiato: laboratori ludici per bambini a cura della libreria Bibidi Bobidi Book mentre dalle 17 alle 18.30 al Matt il coworking Lavorare senz’ansia “Skilling me softly” .



A cura di Paolo Roganti, dalle 18.30 alle 19.30 alla galleria degli Antichi forni i Caffè scientifici con Beatriz Castelar e Daniele Paci. Dal pomeriggio a sera previsti anche Tavoli scientifici a tema con giochi e attività matematiche per tutte le età a cura di Andrea Capozucca, Labilia Steam Team, Natural Toys e gli studenti del corso di Tecniche della comunicazione Scientifica di Unicam. Dalle 22.30 in piazza Mazzini i dj set Gioele Mazza e Luca Moretti. Il calendario proseguirà poi con le attività di venerdì e sabato, sempre dedicate a tutti i gusti e per tutta la famiglia.