MACERATA Estate tempo di manutenzioni negli istituti scolastici comunali in vista del prossimo anno che ha riguardato in particolare gli spazi esterni delle scuole Mestica e Fratelli Cervi. Alla scuola primaria e dell’infanzia Mestica sono stati effettuati i lavori per la manutenzione straordinaria del giardino mentre alla primaria Fratelli Cervi è stato allestito un nuovo giardino e orto didattico che sarà fruibile dagli scolari nel prossimo anno scolastico.

I lavori

A questo si aggiunge il montaggio delle tende da sole elettriche sulle vetrate degli istituti Mestica ed Alighieri e l’ultimazione dei lavori per la nuova palestra a servizio della scuola IV Novembre che dovrebbe essere resa fruibile entro settembre per il nuovo anno scolastico a beneficio della primaria di via Spalato. «Stiamo portando avanti l’intero piano di edilizia scolastica con l’accortezza necessaria di un lavoro rivoluzionario per la città –afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. In questi mesi lavoreremo sui progetti esecutivi dei poli infanzia Vergini e Corneto senza trascurare le manutenzioni. Abbiamo ammodernato le attrezzature delle mense scolastiche per offrire un servizio improntato alla qualità ed efficienza, sono stati affidati i lavori di allestimento dei giardini della scuola F.lli Cervi e Mameli nonché dell’aula informatica alla Dolores Prato. Il giardino allestito alla Mestica è già stato ultimato mentre prima dell’avvio dell’anno scolastico sarà pronto anche quello della F.lli Cervi e della Mameli. L’allestimento di giardino e orto didattico alla F.lli Cervi rappresenta un altro intervento per le nostre scuole, per i nostri bambini».



L’installazione

Per quanto riguarda l’installazione di apparecchiature di ventilazione meccanica negli istituti comunali, al momento ne beneficiano le scuole Alighieri e Mestica, però con un impianto centralizzato, mentre dieci aule della scuola primaria Anna Frank e 3 aule della scuola d’infanzia Helvia Recina di Villa Potenza sono state già dotate lo scorso anno di impianti di ventilazione meccanica controllata di ultima generazione (Vmc) che consente di differenziare l’utilizzo tra aule ed altri ambienti, così che studenti e i loro operatori scolastici, svolgono in tutta sicurezza le lezioni in presenza.

Gli impianti Vmc, oltre a essere in grado di assicurare una qualità dell’aria interna idonea alla tutela della salute, sono progettati in modo da limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l’ingresso dall’esterno di agenti inquinanti, come ad esempio polveri, pollini, insetti e così via. «Attualmente non sono previsti altri interventi diretti del Comune in questo ambito –spiega l’assessore Marchiori- in quanto la partecipazione al nuovo bando della Regione Marche è aperto esclusivamente agli istituti scolastici che sono interessati a presentare la domanda per dotarsi di apparecchi di ventilazione meccanica controllata e non più ai singoli comuni. Da parte nostra stiamo intervenendo presso le scuole Alighieri e Mestica nel montaggio delle tende da sole sulle ampie vetrate delle due strutture, operazione che sarà completata prima dell’avvio dell’anno scolastico previsto in settembre».



La palestra

Infine la nuova palestra a servizio della scuola primaria IV Novembre. I lavori sono conclusi di fatto, mancano alcune rifiniture e l’asfaltatura del piazzale antistante la struttura. Alla fine ci saranno voluti quattro anni per vedere nascere questo nuovo impianto a servizio dello sport: il progetto della vecchia amministrazione risale infatti al luglio 2019 mentre l’avvio del cantiere della nuova palestra è datato settembre 2020.

La palestra è stata realizzata in un’area interamente di proprietà pubblica, adiacente al plesso scolastico, e sarà a servizio non solo degli alunni che frequentano il plesso e del vicino asilo, ma di tutta la cittadinanza che gravita in una zona molto popolosa del capoluogo. In orario extrascolastico, infatti, potrà essere sede delle realtà associative sportive maceratesi.