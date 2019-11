Sarchiè, nessun risarcimento. I familiari: «Vendiamo casa, tante spese per avere giustizia»

MACERATA - Una casa da favola diventata da un giorno all’altro troppo grande e troppo vuota per solo due donne. Una vita da ricostruire, le spese da affrontare, le centinaia di trasferte e nessun risarcimento né ottenuto né sperato. Ora la villetta su quattro livelli che si trova a San Benedetto e che per anni era stata oasi di pace, focolare di una famiglia unita come se ne vedono poche, è in vendita. «Lì ci viviamo io e mia mamma, la casa è diventata difficile da gestire», ha raccontato Jennifer Sarchiè ieri mattina in Tribunale a Macerata seduta di fronte alla mamma Ave Palestini.







Le due donne, come hanno fatto innumerevoli volte, ieri mattina sono partite da San Benedetto e sono arrivate a Macerata, in questo caso per seguire il processo a carica di Santo Seminara, imprenditore catanese 46enne di Castelraimondo accusato di favoreggiamento, ricettazione e riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Pietro Sarchiè. Dopo l’udienza si sono soffermate in tribunale e in un lungo sfogo, hanno raccontato come è cambiata la loro vita da quel tragico 18 giugno 2014 quando Sarchiè raggiunse il Maceratese con il suo furgone del pesce per vendere ai clienti dell’entroterra i propri prodotti ittici e scomparve nel nulla, inghiottito nel vuoto. «Da quel giorno per noi è successo di tutto – ha raccontato Jennifer -. Dicevano in giro che papà era scappato con una donna», «Ma io lo sapevo che non era così – l’ha interrotta la mamma Ave –. Eravamo innamorati, lo siamo sempre stati, quando usciva mi chiedeva di accompagnarlo, spesso lo accompagnavo anche al lavoro. Era impossibile». E la realtà, infatti, era un’altra, ma questo lo avrebbero scoperto solo il 5 luglio successivo quando i carabinieri trovarono il cadavere semicarbonizzato coperto in parte da macerie nella Valle dei Grilli a San Severino. «In quelle due settimane siamo venuti anche con mio fratello Yuri tante volte a Pioraco, San Severino, nei luoghi dove papà veniva con il furgone – ha ricordato Jennifer –. Parlavamo con le persone per cercare di ricostruire i contatti che aveva avuto, per capire dove potesse essere. Siamo arrivate anche a Roma, ci siamo andate più di una volta».

Ma non solo i viaggi, dopo la morte di Pietro i familiari hanno dovuto affrontare una serie di spese: la chiusura della sua attività, tasse e contributi del padre, 15.000 euro di pesce ordinato da Pietro qualche giorno prima dell’omicidio. «I primi tempi ho tralasciato il lavoro (è estetista) perdendo diversi clienti fatti col sacrificio di 10 anni, sono dovuta ripartire da zero, anche se il mutuo ho continuato e sto continuando a pagarlo», ha aggiunto Jennifer. «Le spese sono state tante in questi cinque anni, e senza mio padre è stato difficile. Ora io e mamma viviamo al piano terra, nei piani superiori tutto è rimasto come prima, io non ci sono più salita dopo la morte di mio padre, quella casa ormai è troppo grande per noi». In passato diverse persone si sono offerte di aiutarle economicamente, ma hanno sempre rifiutato. Da chi invece ha strappato loro l’affetto più grande non hanno ottenuto nulla.

«I Farina (Giuseppe e il figlio Salvatore, condannati in via definitiva all’ergastolo il padre e a 20 anni il figlio, ndr) non avevano nulla intestato a loro e non solo non ci hanno risarcite, ma la moglie ha anche denunciato a me e mio fratello per stalking (entrambi sono stati assolti, ndr). Domenico Torrisi (il muratore catanese di 61 anni residente a Gagliole accusato di favoreggiamento personale, ricettazione e riciclaggio, ndr) ha patteggiato quindi noi siamo stati esclusi come parte civile. E ora c’è il rischio che il processo a carico di Seminara si prescriva e comunque, da quello anche sappiamo anche lui non ha beni intestati - ha concluso Jennifer -. Ma a noi quello che interessa veramente, più dell’aspetto economico, è avere giustizia. Con chi ha ucciso mio padre la giustizia non ci ha soddisfatto perché entrambi meritavano l’ergastolo». Intanto i familiari del pescatore ucciso lanciano un appello al tribunale: «Restituiteci la fede nuziale, da anni siamo in attesa di riaverla». © RIPRODUZIONE RISERVATA