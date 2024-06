MACERATA «Quella lastra volevo spaccarla in testa al poliziotto». Non ha usato giri di parole il gambiano di 30 anni arrestato martedì scorso dalla polizia. In Tribunale per il processo con il rito direttissimo, ieri mattina ha parlato davanti al giudice Domenico Potetti e al pubblico ministero Francesca D’Arienzo. Nei suoi confronti è stata inflitta una condanna a tre anni e venti giorni di reclusione, con l’espulsione una volta scontata la pena (il Pm aveva chiesto quattro anni).

La ricostruzione

Martedì intorno alle 11.30 i poliziotti della Volante sono intervenuti in piazza Nazario Sauro, a seguito di diverse chiamate arrivate al 112 per segnalare la presenza di un giovane che stava prendendo a calci le auto in transito davanti allo Sferisterio.

Lo straniero è stato immediatamente rintracciato dagli agenti ma, alla vista dell’auto della polizia, si è allontanato nel tentativo di eludere il controllo. Subito raggiunto, in piazza Mazzini ha iniziato ad inveire e gesticolare vistosamente contro i poliziotti, nonostante i vari tentativi di riportarlo alla calma. A un certo punto l’uomo ha sollevato una lastra di cemento, utilizzata per ancorare a terra gli ombrelloni, trovata nei pressi di un bar. L’ha lanciata e solo grazie alla loro prontezza di riflessi i poliziotti non sono stati colpiti.

L’intervento

A questo punto gli agenti hanno utilizzato il Taser ma non è stato sufficiente. Il gambiano ha raggiunto i giardinetti di via Isonzo, dove la pattuglia della Volante lo ha bloccato insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Macerata, nel frattempo giunti sul posto. Il 30enne è stato portato in questura dove, al termine degli accertamenti, è scattato l’arresto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi gli agenti, durante il parapiglia, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il gambiano, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per rissa, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato trattenuto negli uffici della questura a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima, che come detto è stato celebrato ieri nel palazzo di giustizia di Macerata. Lo straniero è stato difeso dall’avvocato Antonio Renis.