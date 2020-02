Primarie, è una sfida a quattro. Il centrosinistra sceglie la guida per la corsa a sindaco

MACERATA - Sono quattro i candidati alle primarie di centrosinistra, che si terranno oggi, per la scelta del candidato sindaco della coalizione: Narciso Ricotta , Luciano Pantanetti, David Miliozzi e Stefania Monteverde. Sei i seggi allestiti, tre in città, tre nelle frazioni: via Costa, 10, via Verdi, 10/A, via Spalato, 6, borgo Peranzoni, 55 (Villa Potenza), via Peranda, 44, (Sforzacosta), via Volturno, 67 (Piediripa).

Possono votare i cittadini maggiorenni, residenti nel Comune di Macerata, iscritti nelle liste elettorali, compresi quelli che compiano 18 anni entro il 16 febbraio. Potranno votare, inoltre, i cittadini italiani residenti a Macerata che il 16 febbraio abbiano compiuto 16 anni. Urne aperte dalle ore 8 alle ore 22. © RIPRODUZIONE RISERVATA