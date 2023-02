MACERATA - La presenza dello Stato nell’entroterra ancora ferito dal sisma del 2016. La ricostruzione passa per il rinnovamento di caserme dei carabinieri e vigili del fuoco che sono il fronte operativo più vicino ai cittadini.

Ecco quindi che le autorità deputate alla ricostruzione hanno presentato un piano che prevede la costruzione di quindici caserme in provincia per un investimento di 51,8 milioni di euro, presidi di sicurezza dello Stato collocati nell’entroterra più colpito dal sisma: 42,8 milioni di euro riguardano 12 interventi finanziati con ordinanza speciale del Commissario numero 27/2021, un intervento la ricostruzione per 3,8 milioni di finanziamento per i vigili del fuoco e due opere per 5,2 milioni che riguardano l’efficientamento e adeguamento sismico/energetico finanziato dall’Agenzia del Demanio.

Gli interventi di ricostruzione riguardano le ex caserme dei carabinieri forestali di Fiastra, Pieve Torina, Visso, Serravalle del Chienti, Castelsantangelo sul Nera, la caserma dei carabinieri di San Severino, il complesso della chiesa di San Francesco e carcere giudiziario e nuova caserma carabinieri di Camerino, il reparto carabinieri Parco nazionale dei Sibillini di Visso, l’ex caserma forestale parco di Castelsantangelo sul Nera e la stessa di Ussita, la caserma di Tolentino, l’ex caserma dei vigili del fuoco di Camerino, la caserma dei vigili del fuoco di Camerino.

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico che toccherà invece la caserma dei carabinieri di Camerino e quella di Castelraimondo. L’arma dei carabinieri vedrà finanziati 13 interventi per 43,5 milioni di euro mentre i vigili del fuoco 2 interventi per 8,3 milioni di euro. Di questi l’80% sono previsti in partenza entro il 2023.

«E’ stato un incontro molto proficuo - ha ribadito il prefetto Flavio Ferdani - c’è assoluta condivisione e continuità dell’azione a favore dei territorio e dei cittadini per procedere nell’attività di ricostruzione post sisma. La presenza di tanti rappresentanti del governo oggi qui segnala la vicinanza e l’attenzione che c’è verso l’intera provincia».

Da parte dell’Agenzia regionale del Demanio è stato posto all’attenzione di come questi 15 interventi programmati sulle caserme per l’80% inizieranno entro il 2023, i primi cantieri ad essere aperti saranno a maggio quello relativo Pieve Torina con chiusura lavori ad aprile 2024 e giugno Fiastra con termine lavori a maggio 2024 e via gli altri che dovranno essere realizzati nell’arco totale di tre anni. La sottosegretaria al Mef, Lucia Albano ha rimarcato come «il governo voglia accelerare sulla ricostruzione post sisma nel maceratese che è stata la provincia più colpita».