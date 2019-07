Posta sui siti porno video hot delle sue ex: patteggia 10 mesi

di Benedetta Lombo

MACERATA - Pubblicò su siti porno foto e filmati hard delle sue ex, nessuna attenuante per l’imputato, patteggiamento raddoppiato. Il colpo di scena è arrivato ieri mattina in tribunale nel processo a carico di un artigiano di origine straniera di 43 anni. L’uomo, da anni residente in un comune dell’entroterra maceratese, era accusato di diffamazione e violazione della legge sulla privacy.In base a quanto ricostruito dalla procura nel corso delle indagini preliminari, l’artigiano aveva avuto in momenti diversi, relazioni sentimentali con quattro ragazze. Nel corso di queste relazioni le aveva fotografate in pose riservate e le aveva filmate durante dei momenti intimi. Poi aveva pubblicato foto e filmati su tre siti a luci rosse. Un giorno una di loro, per caso, scoprì il filmato e lo denunciò. Dopo pochi mesi emersero anche gli altri video. Le ragazze lo implorarono di cancellarli ma senza successo.