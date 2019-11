Macerata, post minaccioso contro Ceriscioli su Internet: la Regione denuncia una donna

MACERATA - Un post choc pubblicato da una maceratese sullo spazio dei commenti relativi ad un articolo di una testata online riferito alla realizzazione di aree camper nell’area colpita dal terremoto. Una maceratese si sente in dovere di manifestare il proprio “pensiero” sul governatore delle Marche Luca Ceriscioli: «Ma a questo non c’è nessuno rimasto senza casa per il terremoto che gli... così ci salviamo tutti? Per fortuna non so mai in anticipo dove sia... oggi ad esempio sarebbe stata una buona occasione per farne fuori due in un colpo solo. Siamo proprio alla frutta!».

Già il clima è pensante per la presenza degli odiatori di professione e dei “leoni da tastiera” ma arrivare al salto di “qualità” dell’invito a passare alle vie di fatto per metterci una pietra tombale sopra è apparso un tantino eccessivo. Occorre anche aggiungere che c’è anche stato chi ha tentato di fare dei distinguo quando è stato fatto notare che quel commento era molto ma molto oltre la linea del confronto e della critica: «Sì, però il governatore Ceriscioli…», quasi a sottolineare che comunque alla base ci sarebbe una colpa del politico preso di mira, di mira in senso letterale stante le parole usate dalla commentatrice maceratese. Ieri la Regione Marche ha ufficializzato la volontà di denunciare l’autrice del commento apparso sulla testata online.

