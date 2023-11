MACERATA - La scritta sottopasso di Porta Montana che campeggia all’ingresso, la nuova illuminazione architetturale esterna ed interna per un look accattivante che restituisce alla fruizione della città uno dei passaggi pedonali strategici anche per la sicurezza del collegamento tra il centro storico e l’area del Convitto di piazza Marconi. Con una cerimonia sobria, senza alcuna taglio del nastro, l’amministrazione comunale ha riaperto il rinnovato sottopasso di Porta Montana chiuso dalla scorsa primavera in seguito ad un pericoloso distacco di intonaco che poneva a rischio la sicurezza di coloro che utilizzavano questo sottopasso, soprattutto studenti.

APPROFONDIMENTI LA LIRICA I commercianti di Macerata: «Il nuovo direttore del Mof ora faccia tornare la Notte dell’Opera»





I lavori di riqualificazione e di illuminazione architetturale del sottopasso di Porta Montana rientrano nel progetto MurAperte, promosso dall’amministrazione comunale, completamente finanziato dal Pnrr volto alla riqualificazione della cinta muraria nord e alla pavimentazione di viale Trieste. Alla riapertura del sottopasso sono intervenuti - tra gli altri - il vicesindaco Francesca D’Alessandro, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori, il dirigente dell’Ufficio tecnico Tristano Luchetti. L’intervento rientra nel progetto complessivo che prevede, tra i vari lavori, l’illuminazione architetturale di Porta San Giuliano, delle scalinate di viale Leopardi e viale Puccinotti e la manutenzione della scalinata storica del Convitto in piazza Marconi. «È stato realizzato un intervento interno alla galleria del sottopasso – ha sottolineato Marchiori-, la ristrutturazione delle pareti e del soffitto per eliminare le infiltrazioni. È stato rifatto da nuovo l’impianto elettrico, sono stati puliti pavimenti e pareti, tinteggiato e ristrutturato il passaggio pedonale. Assieme alla sistemazione del sottopasso abbiamo rigenerato l’aspetto monumentale della scalinata, sistemato i blocchi di pietra rovinati, le colonne in pietra sono state ristrutturate e tinteggiate, così come tutti i corrimano. Restano da sistemare i percorsi verdi attorno a Porta Montana cosa che faremo nei prossimi giorni. Volevamo però subito restituire alla fruizione questo strategico sottopasso. Da un problema, le infiltrazioni nel sottopasso, è stata ricavata una bella opportunità».



I problemi che avevano portato alla chiusura erano dipesi dal distacco dell’intonaco dovuto ad infiltrazioni di acqua che venivano dalle aiuole lungo il viale. «Dopo vicolo Consalvi il cui recupero ha creato attenzione ed entusiasmo in città - ha ribadito Francesca D’Alessandro - adesso eccoci alla riapertura del sottopasso di Porta Montana che riscopriamo con questa riqualificazione, come luogo importante anche dal punto di vista sociale, aggregativo e della sicurezza. Queste zone rappresentano una sorta di cerniera tra la parte storica e le aree limitrofe. Peraltro ci troviamo di fronte anche al Convitto nazionale un edificio che pure ci auguriamo al più presto di recuperare facendolo tornare al suo antico splendore, struttura importantissima nel cuore della città, recupero da fare nel più breve tempo possibile. Con il restauro delle mura, dei vicoli, delle pavimentazioni e degli immobili storici, ora si comprende l’opera organica di rigenerazione che stiamo attuando». Un’opera in continuità con gli interventi di light design che stanno interessando varie zone della città. Comune e Soprintendenza hanno fatto squadra nel recupero e rifunzionalizzazione del sottopasso e dell’illuminazione artistica.