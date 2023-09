MACERATA Via libera della Conferenza dei servizi al progetto definitivo per il nuovo ponte a Piediripa, lungo la strada provinciale 34 Corridoniana. Procede spedito l’iter per un’opera più che necessaria per il territorio. Il nuovo ponte, che verrà costruito accanto a quello esistente, infatti, permetterà da un lato di snellire e rendere più sicura la circolazione tra Macerata e Corridonia, ma anche in ingresso e in uscita dalla superstrada, dall’altro di poter procedere successivamente alla manutenzione straordinaria del ponte esistente.





Il progetto, finanziato per oltre 7 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prevede quindi la realizzazione da parte della Provincia di un nuovo impalcato lungo 180 metri accanto a quello esistente (lato monte) di modo che la sezione stradale, una volta ultimati gli interventi, sarà di quattro corsie. Inoltre si prevede la realizzazione di un pista ciclabile e l’allargamento della strada esistente verso nord fino alla rotatoria di intersezione tra la provinciale 34, la strada 485 e la provinciale 63 nel Comune di Macerata e verso Sud fino alla rotatoria in prossimità del centro commerciale Corridomnia. A spiegare quali sono stai i passi fatti fino a questo momento e quali i prossimi step è il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini: «Prima è stato sottoscritto l’Accordo di programma tra la Provincia di Macerata e i Comuni di Macerata e di Corridonia, in variazione degli strumenti urbanistici comunali con l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione e con la dichiarazione di pubblica utilità, successivamente ratificato dai rispettivi Consigli comunali e pubblicato sul Bur Regionale. Attualmente è stata conclusa, con esito positivo, la Conferenza di servizi decisoria relativa al progetto definitivo finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti e delle autorità preposti (permessi di costruire, autorizzazione idraulica, autorizzazione paesaggistica). Ora si procederà tempestivamente all’approvazione del progetto definitivo e ad avviare celermente la fase esecutiva in modo da pervenire alla fase di gara e, contemporaneamente, verrà anche ultimata la procedura espropriativa già avviata in fase di progetto preliminare».

Le scadenze

Per quanto riguarda le scadenze, quindi, Buldorini conta di «chiudere il bando di gara entro la fine dell’anno e appaltare i lavori a inizio del 2024». Il consigliere evidenzia come «per tutti i progetti in fase di realizzazione, abbiamo sottoposto i tecnici, che ringrazio, a ritmi pazzeschi perché il nostro compito è di trovare le risorse e andare avanti spediti». Prioritari, dunque, gli interventi che riguardano la viabilità provinciale: «Resta la massima priorità da parte dell’amministrazione di portare in gara l’opera entro l’anno corrente. Grazie alla competenza dei nostri tecnici siamo convinti che l’obiettivo sarà centrato e che nei primi mesi del prossimo anno i cittadini potranno constatare che la loro richiesta è stata recepita e trasformata in concreti atti amministrativi».