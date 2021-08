POLLENZA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti questa mattina con tanti passanti a temere il peggio. I vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti in località Morla nel comune di Pollenza per un'autovettura ribaltata. La causa dell'incidente è ancora in via di accertamento.

