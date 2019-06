Controlli alla stazione nigeriano aggredisce due agenti della questura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Fermato per un controllo alla stazione reagisce aggredendo due poliziotti, nigeriano denunciato per resistenza. Nel corso della stessa attività sono state controllate altre 38 persone e 18 mezzi. È il bilancio degli accertamenti svolti venerdì scorso in città da parte degli agenti della Squadra mobile e della Squadra Volante, su disposizione del questore Antonio Pignataro. Gli agenti sono stati impegnati in attività di controllo e prevenzione in particolare nei punti “caldi” del capoluogo.