La polizia trova un etto di marijuana nel campo: caccia allo spacciatore

MACERATA - Una busta con oltre 100 grammi di marijuana è stata trovata ieri pomeriggio dalla polizia in via Piave. La scoperta è stata fatta da una pattuglia di agenti della Squadra Volante, guidata dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe, in un campo nei pressi della strada che dal convitto esce in viale don Bosco.Gli agenti erano impegnati in un’attività di controllo del territorio nel capoluogo, quando hanno notato un involucro in plastica nascosto in un terreno nei pressi di via Piave. La droga è stata quindi posta sotto sequestro mentre sono in corso le indagini per risalire all’identità di chi ha messo la droga in quel punto.