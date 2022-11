MACERATA - Blitz della polizia postale, trovati migliaia di file pedopornografici, cinquantenne finisce in carcere. È accaduto venerdì scorso in provincia di Macerata quando gli agenti della Polizia postale di Ancona, in collaborazione con i colleghi di Macerata, hanno eseguito una perquisizione a casa di un uomo di circa 50 anni che vive nel Maceratese.

Sull’indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Ancona (competente per questo tipo di reati) vige il più stretto riserbo e gli accertamenti sono ancora in corso. Quello che al momento è emerso (ma il condizionale è d’obbligo) è che a casa del 50enne (l’uomo è sposato, ha figli e fa l’allenatore), gli inquirenti avrebbero trovato migliaia di file, tra foto e filmati dal contenuto pornografico con protagonisti sia ragazzini sia ragazzine minori di 18 anni. Data l’importante mole di materiale trovato l’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere a Montacuto (Ancona).

Nell’abitazione è stato sequestrato e portato via, per essere successivamente analizzato, tutto il materiale informatico utilizzato dall’uomo: computer e telefonino. L’accusa nei suoi confronti è di pornografia minorile (articolo 600 ter del codice penale).

L'udienza

Lunedì scorso in Tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari Giovanni Maria Manzoni, all’esito della quale il Gip ha convalidato l’arresto e disposto come misura la detenzione in carcere. In queste ore dunque proseguono gli accertamenti sul materiale contenuto sul cellulare e sul computer dell’indagato per capire con esattezza per ciascun file, l’origine, la data in cui presumibilmente è stato realizzato e se si tratta di file scaricati da Internet o meno. Al momento, dunque, sull’indagine vige il più stretto riserbo, l’uomo, in carcere da venerdì scorso, potrà fornire la propria versione spiegando la presenza di quell’ingente materiale pedopornografico. Come detto, il reato che la Procura distrettuale dorica gli contesta è il 600 ter, il reato di pornografia minorile.