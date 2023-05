Patente scaduta e sospesa per droga: nei guai ragazzo sorpreso alla guida vicino al Sert

MACERATA - I poliziotti della Stradale lo hanno sorpeso alle prime ore della mattina, mentre si stava recando a Macerata alla guida della propria auto, nonostante non potesse mettersi al volante perché la patente di guida gli era stata sospesa. Il 27enne era stato infatti sorpreso alla guida in stato di alterzione per alcol e stupefacenti.

Il giovane è stato fermato nei pressi dell’ospedale di Macerata proprio nell’area del Sert, alla guida di un Alfa Romeo. Nel corso dei controlli è emerso che la patente di guida, oltre che sospesa in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, era anche scaduta. Si è giustificato dicendo di doversi recare presso la struttura sanitaria quotidianamente proprio per riabilitarsi ed acquisire nuovamente la perduta idoneità alla guida. Gli operatori della Polizia Stradale hanno quindi proceduto a redigere tutte le contestazioni per guida con patente sospesa e scaduta ed hanno affidato il veicolo a terzi.