MACERATA - «Sono i dati a confermare che Macerata, da tre anni a questa parte, ha collezionato successi e record di presenze in tutti gli appuntamenti culturali e turistici della città - come testimoniato anche dal grande riscontro che abbiamo avuto a seguito delle interlocuzioni con bar e ristoranti - oltre ad aver intercettato importanti finanziamenti dal punto di vista della promozione. Da ultimo, il successo della 34esima edizione del Carnevale maceratese che ha registrato oltre 5mila presenza.

E poi ancora i circa 50mila visitatori della rete museale nel 2023, le ultime edizioni del Macerata Opera Festival (oltre 40mila presenze da maggio ad agosto 2023) di Sferisterio Live (oltre 20mila presenze per 10 concerti e con 5 sold out nel 2023), il Natale maceratese, Overtime Festival, Macerata Racconta e gli appuntamenti al teatro Lauro Rossi che hanno fatto registrare, lo scorso anno, rispetto al precedente, un aumento di abbonamenti (+55%) e di spettatori (+40%). Numerosi i finanziamenti ottenuti per la promozione culturale e turistica come i 2,5 milioni di euro per la valorizzazione del progetto MaMa Marca Maceratese.

Macerata è stata inoltre protagonista nei principali panel nazionali di settore come la BIT di Milano (lo scorso anno con il progetto dei Cammini Lauretani e oltre 2mila visitatori raggiunti e quest’anno con la promozione della stagione lirica e dei festival estivi della citta) e, la scorsa settimana, a Sanremo con il progetto, promosso da Camera di Commercio e Regione Marche, Il Villaggio del Festival. In questa occasione, insieme al direttore artistico Paolo Gavazzeni, è stata presentata la 60esima edizione del Macerata Opera Festival tramite masterclass, interviste sulle principali testate giornalistiche locali e nazionali, incontri, rilancio sui canali social e diffusione di materiale cartaceo.

Nel 2023, rispetto all’anno precedente, Macerata, dal punto di vista turistico, ha registrato un + 10,76% per quanto riguarda gli arrivi (il numero di clienti arrivati nelle strutture ricettive) e un + 7,23% di presenze (numero delle notti trascorse). È inoltre della scorsa estate la realizzazione della nuova collana di guide (quattro) dedicate alle strutture museali cittadine consultabili in lingua italiana e in lingua inglese; un progetto interamente finanziato nell’ambito dei fondi ITI IN-Nova.

In merito ai totem, nel programma natalizio, ci sono appuntamenti conclusisi il 2 febbraio (come La Storia della natività del presepe meccanizzato) e altri ancora in corso come il progetto didattico creativo per le scuole dell’infanzia sulla figura di Gianni Rodari all’Eco Museo di Villa Ficana (24 marzo). Le nuove grafiche sono già state commissionate da tempo e siamo in attesa della consegna. Molte iniziative natalizie si sono protratte fino al mese di gennaio e se in appena 10 giorni non sono ancora state cambiate le grafiche chiediamo un po’ di pazienza; in soli tre anni abbiamo dimostrato di essere molto dinamici a differenza del ventennale immobilismo del centrosinistra.