MACERATA - La scelta di non organizzare il Capodanno in piazza e l’assenza di una ordinanza contro i botti sono finite nel mirino della minoranza. Il capogruppo del Pd Narciso Ricotta e la consigliera di Macerata Bene Comune Stefania Monteverde sottolineano le «mancanze» da parte della giunta Parcaroli, partendo proprio dall’assenza di un evento per domani sera.

«Tra le tante attività promosse per le festività natalizie - dice Ricotta - l’amministrazione non ha previsto alcun evento pubblico per festeggiare il Capodanno: unico caso in una città capoluogo di provincia. Con risorse modeste, coinvolgendo le Pro loco cittadine, si poteva mettere a disposizione dei giovani e dei tanti cittadini che magari non possono permettersi di partecipare a eventi privati, un momento di comunità per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno che, speriamo, ridesti nella giunta comunale maggiore attenzione».



Della stessa linea la consigliera Monteverde: «Oltre a essere l’unica città capoluogo delle Marche a non avere un Capodanno in piazza, la gravità è nel non averlo previsto, nel non aver fatto una programmazione e non essersi preoccupati del valore del capodanno in piazza». Monteverde sottolinea infatti il valore che avrebbe avuto - a suo avviso - una festa nel cuore della città. «Avrebbe dato l’opportunità alle persone sole di trascorrerlo in compagnia e avrebbe evitato ai ragazzi di spostarsi con le auto per andare a cercare divertimento altrove».



Ma a indignare l’opposizione è anche la questione che riguarda i botti. «La giunta - dice Ricotta - non ha emesso alcuna ordinanza che vieti i botti di fine anno che creano in ogni occasione danni sia alla salute degli animali che delle persone. Questo nonostante sia stato approvato nell’ultimo consiglio comunale un ordine del giorno presentato proprio da una consigliera di maggioranza che invitava a non far uso di prodotti pirotecnici». Gli fa eco Monteverde: «Una mancanza di serietà totale. Il sindaco è intervenuto commuovendosi pensando al suo cane, poi non ha fatto l’ordinanza per vietare i botti a Capodanno, ma solo un generico invito a essere responsabili, spacciandolo come “campagna di sensibilizzazione”. Così se uno spara botti tutta la notte nemmeno un vigile può dirgli di smetterla». Il capogruppo dem poi punta il dito pure contro l’organizzazione della viabilità durante il periodo natalizio. «Non è stata emessa una ordinanza che vieti il traffico delle automobili in centro, così come richiesto dai commercianti. I mezzi disturbano il passeggio dei cittadini che in occasione dei giorni di festa lo affollano». Riguardo gli eventi, l’assessore di riferimento Riccardo Sacchi replica sostenendo che «la giunta ha riempito l’estate, San Giuliano, e tutte le altre feste dell’anno. La tradizione del Capodanno non è mai stata forte a Macerata. C’erano state proposte alcune piccole iniziative ma non si è concretizzato nulla. L’amministrazione è comunque sempre disponibile a vagliare quanto viene proposto. Ciò non esclude che per gli anni prossimi, se viene avvertita questa esigenza, si possa trovare una soluzione».