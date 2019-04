Pizzaiolo accoltellato nella notte: â€‹«L'imbianchino voleva ucciderlo»

di Benedetta Lombo

MACERATA - Accoltellò un giovane pizzaiolo nella notte dell’Immacolata. Albanese a giudizio per tentato omicidio. Il processo a carico di Klodian Falli, albanese di 30 anni, si aprirà il prossimo 18 novembre dinanzi ai giudici del Tribunale di Macerata in composizione collegiale. Lo ha deciso mercoledì scorso il giudice dell’udienza preliminare Domenico Potetti che ha rinviato a giudizio l’imbianchino di origine albanese. L’aggressione risale alla notte tra l’8 e il 9 dicembre del 2017 ed era avvenuta alle prime ore del mattino lungo via Diomede Pantaleoni, la strada che costeggia l’arena Sferisterio. Qualche ora prima, un pizzaiolo maceratese di qualche anno più grande del suo aggressore, era uscito in centro in compagnia di alcuni amici.