Pistola puntata in faccia al barista: banditi in fuga con l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Rapina nel tardo pomeriggio di ieri al bar Roma nel pressi delle ex casermette. Il bottino è di oltre mille euro. Mancavano pochi minuti alle 21 quando due banditi con il volto coperto da passamontagna sono entrati nell’esercizio commerciale al numero 273 di via Roma. Uno dei due malviventi, impugnando una pistola scacciacani, si è diretto verso il bancone ed ha puntato l’arma, dopo averla caricata verso il barista.«Faccia a terra mi ha detto il rapinatore - racconta il dipendente del locale - e per un attimo mi si è fermato il cuore. Dopo un primo momento, ho obbedito e mi sono accovacciato come voleva. Nel frattempo l’altro rapinatore si è diretto verso la cassa da dove ha portato via tutto il contenuto. All’intero vi era l’incasso della giornata, oltre mille euro». Una volta raccolti i soldi nella cassa i due banditi se la sono date a gambe. Il tutto si è svolto nel giro di pochissimi minuti. Nella stanza del bancone del locale, nel momento della rapina, non c’erano clienti.Alcune persone erano nella stanza dietro al locale ma non hanno sentito nulla e non si sono accorte di niente. «Ero da solo nel bar - continua - quando i malviventi hanno agito, ma appena sono usciti dal locale ho immediatamente avvertito il titolare dell’esercizio commerciale che subito ha telefonato ai carabinieri per denunciare l’accaduto».