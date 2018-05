Avevano pistola, maschera e arnesi da scasso: bloccati tre moldavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Che avessero in mente qualcosa di losco è certo: bloccati tre moldavi.I tre sono stati sorpresi dalla Polizia in un'auto nel parco di Fontescodella. Non avendo saputo giustificare la loro presenza, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione e nell'auto hanno trovato un'inquietante maschera di Carnevale, una pistola giocattolo ma molto credibile perchè priva del tappino rosso e svariati attrezzi da scasso. Tutto il materiale è stato sequestrato.