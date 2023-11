MACERATA - Pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini, centro storico un po’ più chiuso alle auto nelle festività natalizie. L’amministrazione comunale sta definendo il cartellone e lo presenterà a breve termine, cartellone frutto di una lunga serie di riunioni e che vede la partecipazione anche economica di diversi assessorati, da quello al turismo e agli eventi di Riccardo Sacchi a quello al centro storico di Laura Laviano passando ovviamente per le attività culturali di Katiuscia Cassetta: il tutto con la supervisione dell’assessora al Bilancio Oriana Piccioni, non fosse per altro motivo, per il fatto che ad aprire (o chiudere) i cordoni della borsa sarà appunto lei.

Dettagli da ufficializzare, ma a balzare all’occhio sono il decentramento della pista di pattinaggio e il fatto che (qualcuno dirà finalmente) ci si rende conto che traffico automobilistico e passeggio in centro non vanno d’accordo e così si è varato un piano di allargamento delle ore di chiusura del centro alle auto. Il cartellone delle manifestazioni natalizie sarà svelato il prossimo 30 novembre, partenza - come nella tradizione - per i primi giorni di dicembre, il 2, con l’accensione delle luminarie.

Risolto un altro interrogativo che pure era stato posto nei giorni scorsi: tramontata l’ipotesi dell’utilizzo del centro fiere di Villa Potenza (c’è un problema di sicurezza legato al fatto che parte dell’area è occupata da cantiere che sta eseguendo le opere di riqualificazione della struttura) è sicuro che la festa di Capodanno si farà in piazza della Libertà. L’assessore alle attività produttive e al centro storico Laura Laviano aveva chiesto ai negozianti di presentare tutte le loro iniziative così che possano essere inserite nell’unico cartellone natalizio.

Grande l’adesione dei negozianti al percorso per i presepi, già predisposto il regolamento per il concorso. Potranno partecipare non solo i commercianti, ma anche le scuole, le associazioni e i privati. Si lavorerà con le foto che saranno inviate da parte di chi vorrà partecipare per rendere le votazioni più semplici rispetto al Qrcode. Sarà predisposta una mappa per guidare il visitatore alla scoperta di tutti gli allestimenti. Oltre alla pista, ci saranno anche diverse casette in legno a disposizione dei negozianti. Previste anche le casette itineranti di Babbo Natale con spettacoli per bambini che si alterneranno tra piazza della Libertà, piazza Cesare Battisti e Santa Croce.

L’amministrazione si propone di coinvolgere tutte le zone della città, dai quartieri periferici alle frazioni. Grande attivismo in vista delle festività natalizie mentre si riprongono i soliti problemi legati alla carenza di strutture ricettive: scarsa la disponibilità di posti letto a fronte di investimenti importanti che vengono posti in essere oramai da decenni e dei quali traggono beneficio diversi altri centri della provincia e della regione, lo Sferisterio in particolare.

Sono lontani gli anni in cui lo Sferisterio faceva 4/5mila spettatori a sera e i turisti pernottavano fino a San Benedetto, ma anche ora che i numeri si sono rimpiccioliti il capoluogo non ha strutture idonee e sufficienti ad ospitare i turisti che attrae. Sferisterio, la grande stagione dei concerti, i musei: Macerata cresce sul fronte turistico ma poi, come ha ricordato nel suo primo intervento il nuovo direttore artistico dello Sferisterio Gavazzeni, «conosco lo Sferisterio, sono venuto altre volte per l’opera, ricordo un bellissimo agriturismo con piscina a trenta chilometri di distanza».