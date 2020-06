Il sindaco non molla sulle piscine e porta il nuovo progetto sul tavolo della maggioranza

MACERATA - Il sindaco Romano Carancini ci riprova ed oggi illustrerà alla sua maggioranza consiliare tempi e contenuti del progetto legato alla realizzazione del polo natatorio che intende realizzare nell’area nel nuovo complesso scolastico nella, zona ex Casermette. I tempi farebbero pensare ad altre priorità, da quella sanitaria a quella sociale, ma la questione dell’impiantistica sportiva è sul tavolo da talmente tanti anni che pure è difficile da non considerare.

Sono passati 16 anni dal primo annuncio della realizzazione del polo natatorio, quella volta progettato a Fontescodella. Ora quella soluzione va definitivamente in archivio con un flop clamoroso per le amministrazioni comunali a guida Meschini prima e Carancini poi. Ora, a fine mandato, il sindaco Romano Carancini ci riprova volendo definire l’iter procedurale prima della scadenza di mandato. Fissata per oggi una riunione di maggioranza per discutere la telenovela delle piscine. I maceratesi – secondo le promesse delle varie amministrazioni comunali – avrebbero dovuto beneficiare delle piscine nel lontano 2011, ma evidentemente le cose sono andate diversamente. Annunci in serie, identici se non nell’aggiornamento della data, infine l’azzeramento del tutto.

Oggi si riparte dal vertice di maggioranza, la stessa da una decina di anni, con gli stessi assessori. Si ricorda il leggendario intervento di un assessore alcuni anni fa, in occasione dell’ennesimo aggiornamento sulla data di apertura del polo natatorio: «si respira odore di cloro», disse il nostro che deve avere un olfatto potentissimo per essersi confuso con le piscine del circondario. La giunta presenta dunque il progetto, restano da verificare le posizioni nella maggioranza. © RIPRODUZIONE RISERVATA