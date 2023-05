MACERATA Stiamo per entrare nel mese di giugno e per Macerata significa riabbracciare il suo “stabilimento balneare”. Da venerdì infatti riapre la Filarmonica, dal 1973 la piscina all’aperto del capoluogo. Il “mare” di Macerata. Squadra vincente non si cambia e così per il quarto anno di fila sarà il Centro Nuoto Macerata a gestire la struttura, proponendo un servizio che ha raccolto notevoli consensi in queste estati soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità dei servizi.





«Dopo i tanti giorni di pioggia – dichiara Mauro Antonini presidente del Centro Nuoto Macerata - queste temperature già estive hanno creato grande voglia di sole e di caldo nei maceratesi e allora noi ci facciamo trovare pronti. Le tantissime persone che ci hanno frequentato in queste tre stagioni estive alle spalle sanno che troveranno una gestione consolidata, si alterneranno alla Filarmonica una ventina di ragazzi a rotazione tra lo spazio destinato alla piscina, personale tutto dotato dei brevetti Federazione Italiana Nuoto di assistente bagnanti, istruttore e esecutore blsd per l’uso del defibrillatore. Abbiamo deciso di mantenere invariate le tariffe –sottolinea- e come sempre punteremo soprattutto sulla qualità del servizio e l’accoglienza perché i nostri target prioritari rimangono le famiglie e i bambini. Ringraziamo –conclude Antonini- il presidente della Filarmonica Enrico Ruffini e l’Amministrazione comunale, speriamo di ripagare la loro fiducia nel miglior modo possibile».

L'attività

L’attività crescerà gradualmente, ad esempio da metà giugno verranno proposti i corsi di fitness e per bambini. Nel frattempo, bene specificarlo, resterà comunque aperta la piscina comunale al chiuso di viale Don Bosco, sempre curata dal Centro Nuoto Macerata. Fino al 21 luglio sarà a disposizione della collettività, nonché dei nuotatori agonisti dell’associazione biancorossa. Dal 2 al 4 giugno la piscina alla Filarmonica sarà aperta con orario 9.30-19. Dalla prossima settimana invece il sabato e la domenica si avrà ancora più tempo a disposizione: 8.30-20. Intanto procedono i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale di Macerata alle ex Casermette. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di inaugurare già quest’anno e partire subito con le attività.