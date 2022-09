MACERATA - «Un successo totale nonostante la pioggia che però non è riuscita a guastare quella che è stata una splendida serata dedicata interamente ai giovani». È il giudizio del presidente dell’Associazione commercianti del Centro storico di Macerata, Giuseppe Romano, sull’evento 404 Music Fest in piazza della Libertà organizzato dal sodalizio dei commercianti e dall’assessorato allo Sviluppo economico in delega a Laura Laviano.

«I ragazzi – riprende Romano –, che secondo il conta persone dei volontari del nucleo di Protezione civile erano presenti in 2.000 solo in piazza della Libertà, oltre a quelli che hanno gremito piazza Cesare Battisti e Corso della Repubblica, hanno ballato dal tardo pomeriggio fino alle 2 e mezza del mattino con i brani proposti dai dj Jann & Jacopo Galletta, Ercyhomie e Francesco Niccoletti. Siamo davvero soddisfatti per aver realizzato quella che si può considerare la prima festa del genere in tutta la provincia che è stata accolta con entusiasmo dai giovani i quali – sottolinea Romano - una volta tanto, senza dover pagare il biglietto d’ingresso, non si sono dovuti spostare verso la costa per vivere la movida del weekend, evitando rischi di possibili incidenti. Guardando l’evento dal lato commerciale, siamo felici per aver visto i locali del nostro centro brulicanti di persone».

L'ordine pubblico

Buone pure le notizie sul fronte dell’ordine pubblico. «Gli agenti della Polizia municipale – evidenzia il presidente Romano – ci hanno riferito che i ragazzi si sono comportati bene. Segno evidente che, se diamo fiducia ai giovani, loro ci ripagano aldilà delle dicerie secondo le quali sono fonte di problemi. Abbiamo agito in totale lunghezza d’onda con il sindaco Sandro Parcaroli che ha fiducia nei giovani e che non mancherà di supportarci per ulteriori iniziative che pongano al centro dell’attenzione i nostri ragazzi». Romano, infine, ringrazia «l’Amministrazione anche per il contributo di 5mila euro utilizzato per la richiesta dei vari permessi ed il service, il presidente della Pro Loco Luciano Cartechini, la Protezione civile e la Croce rossa italiana presente con i suoi volontari, oltre che i ragazzi del 404 Music Fest per la produzione musicale e la manovalanza». Non c’è che da attendere la prossima.