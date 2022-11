MACERATA «L’immortale Pio Monti», così definito alcuni decenni fa in un bigliettino dal suo grande amico Gino De Dominicis, si è spento ieri all’età di 81 anni, in ospedale a Macerata, città che lo ha visto nascere, formarsi e spiccare il volo fino ad essere riconosciuto come il gallerista italiano protagonista dell’arte internazionale del secondo Novecento.



Da giovanissimo aveva iniziato a lavorare come rappresentante di cosmetici, ma la sua passione si era presto trasformata in professione, una galleria per dare spazio ed espressione ai fermenti artistici della scena internazionale dagli anni Sessanta in poi, comunque per decenni. Macerata punto di partenza anche per il suo modo di osservare e proporre l’arte, la prima galleria Pio Monti la apri nella sua città natale nel 1969, il nome scelto era “Arte Studio Macerata” ed aveva sede in corso della Repubblica. Nel 1975 l’approdo a Roma dove aprì la sua prima sede espositiva nella capitale. Da quell’anno la galleria Pio Monti ha avuto diverse sedi a Roma: in via Principessa Clotilde, in Prati, e poi in via dei Chiavari, in uno spazio disegnato da Carlo Berarducci, prima di approdare in piazza Mattei. Dagli anni ’90 ritorna nelle Marche dove, parallelamente all’attività romana, apre una sede della galleria a Macerata e a cavallo del 2010 anche a Civitanova, assieme ai figli col nome “Permari e monti”, poi a Recanati. Nel 2015 una mostra per ricordare i suoi 40 anni di attività con le fotografie private del gallerista in compagnia delle persone che ha incontrato e con cui ha lavorato. Da Man Ray ed Heidegger a Michelangelo Pistoletto, dal barone Franchetti a Marina Ripa di Meana, da De Dominicis ad Alighiero Boetti e Mario Merz, da Emilo Prini a Getulio Alviani, da Daniel Buren a Daniel Templon passando per Capogrossi, Rotella e Kounellis, Kosuth, De Maria e Lewitt fino ad arrivare a Enzo Cucchi, Vettor Pisani, H. H. Lim, Felice Levini e Teresa Iaria.

«Avanguardismo puro»



Lo ricorda Evio Hermas Ercoli, presidente di Popsophia: «È stato un avanguardista puro, a me e a tanti giovani maceratesi ha cambiato gli orizzonti, ha sprovincializzato una città come Macerata grazie alla sua galleria dove abbiamo incontrato l’optical art e personaggi che sarebbero diventati iconici nella scena dell’arte contemporanea. Nella prima edizione di Popsophia portò al chiostro di Sant’Agostino una tela di De Dominicis di oltre 16 metri di altezza, nella sua galleria l’anno successivo realizzò in collaborazione con noi una mostra sul tema della calzatura nell’arte con scarpe di Andy Warhol». Monti lascia i figli Gino e Francesca. I funerali oggi alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Macerata.