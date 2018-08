Marcolini preso a pugni mentre fa una passeggiata Choc per il presidente Istao

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA «Stavo passeggiando sul marciapiede in corso Cavour e quell’uomo mi ha sferrato un pugno senza motivo. Una brutta esperienza che voglio dimenticare in fretta». A raccontare l’episodio di violenza di cui è stato vittima è Pietro Marcolini, ex assessore regionale alla Cultura e attuale presidente dell’Istao, storica scuola di formazione manageriale.Il noto politico, nonché docente all’Università di Urbino, parla a fatica di quanto accaduto. «Non è mia intenzione dare enfasi mediatica all’episodio, nonostante la sua gravità. E non ho nemmeno ritenuto opportuno sporgere denuncia alle forze dell’ordine perché l’aggressore è una persona con problemi e non me la sono sentita di infierire».Marcolini stava facendo una passeggiata: «Arrivato all’altezza del bar Delizie - spiega - ho incrociato lo sguardo di questa persona. E ciò è bastato per far scattare la sua reazione, tanto violenta quanto irrazionale. È un uomo di circa 50-60 anni che a Macerata si vede spesso, ma che non conosco personalmente. Era seduto a un tavolo: si è alzato di scatto, si avvicinato verso di me e mi ha dato un pugno. Aveva mirato al viso ma ho avuto la reattività di spostarmi e il colpo mi ha centrato una spalla, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben peggiori. Ho sentito un forte dolore ma nulla di grave». Il presidente Istao si è poi allontanato e tutto è finito senza ulteriori conseguenze. «Più tardi sono tornato al bar, lui non c’era più - prosegue Marcolini -. Alcune persone mi hanno detto che non è nuovo a simili episodi di violenza. Si tratta di una persona con problemi, abbandonata a se stessa. Preoccupato, mi sono rivolto ai Servizi sociali e mi hanno detto che è stato già preso in carico dagli operatori. Deve essere controllato perché chiunque potrebbe finire nel suo mirino».