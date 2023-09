Scontro tra due auto alla rotatoria vicino alla chiesa, feriti due bambini

MACERATA - Incidente stradale in serata nella frazione di Piediripa all’altezza della rotatoria nei pressi della chiesa. Intorno alle 20.15, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto. A bordo di una delle macchine c’erano anche due bambini, di tre e cinque anni, rimasti lievemente feriti. Sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.