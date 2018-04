Picchia, minaccia e caccia di casa la moglie: ex poliziotto a giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATESE - Maltrattamenti e minacce alla moglie, ex poliziotto a processo. A giudizio un 62enne maceratese – poliziotto in pensione – accusato di maltrattamenti, lesioni, violenza privata e minacce. I fatti contestati sarebbero iniziati a marzo del 2016 quando, secondo l’accusa, avrebbe iniziato a offendere la moglie, invitandola più volte a lasciare la casa fino ad arrivare a prenderla a schiaffi. Un giorno avrebbe letteralmente buttato fuori di casa la moglie facendola cadere sul pianerottolo per poi raggiungerla nel B&b dove alloggiava e minacciarla per farla tornare a casa, «Ti pentirai di quello che stai facendo», le avrebbe urlato. Ieri il Gup Maria Nocera lo ha rinviato a giudizio. Difeso dall’avvocato Patrizia Palmieri, lui ha sempre negato gli addebiti. La moglie dell’imputato è parte civile con l’avvocato Giacomo Perri.