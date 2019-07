Picchia e sequestra la compagna, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Picchia e sequestra la compagna, poi si scaglia contro la polizia intervenuta per difenderla: arrestato un 25enne italiano di origine egiziana.L'allarme è partito dai vicini di casa della coppia, allarmati dalle urla, ma neanche l'arrivo della polizia ha placato la sua furia. L'uomo, residente in provincia di Ancona, ha continuato ad insultare e a tentare di aggredire a pugni e calci sia lei che gli agenti. E' stato arrestato e posto ai domiciliari. La vittima, 21enne, ha riferito che le violenze sarebbero andate avanti da tempo e che spesso il 25enne l'avrebbe spesso chiusa in casa, impedendole di uscire.