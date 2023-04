MACERATA - Tocca quota 500 il numero di firme raccolte in città per modificare il progetto della nuova piazza Li Madou presentato dall’amministrazione comunale. I promotori dell’iniziativa, Casa del Popolo e il gruppo di cittadinanza attiva Spiazzati, dopo aver iniziato la sensibilizzazione e raccolta firme dei cittadini con banchetti in città, dal centro storico a corso Cavour e corso Cairoli, hanno ora ampliato la possibilità di partecipazione di chi fosse interessato anche al mezzo online dove è possibile firmare e nei prossimi giorni organizzeranno altri appuntamenti a sostegno di questa iniziativa che si concluderà, tra tre settimane, con il deposito in Comune degli elenchi con le richieste dei cittadini sottoscrittori.

Il focus riguarda largo Volontari del Sangue l’unico spazio di verde pubblico rimasto all’interno delle mura di Macerata. La giunta comunale ha approvato un progetto che prevede l’abbattimento di tutte le piante attualmente presenti, ad eccezione dei due cedri sul lato nord, per realizzare una pavimentazione in pietra. La proposta alternativa messa in campo da chi contesta il piano del Comune prevede di mantenere le piante in salute e aggiungerne altre in sostituzione di quelle malate. Il progetto è stato realizzato dall’architetto Camilla Murray e dal dottore forestale Piergiorgio Ciarlantini, sulla base di una analisi dello stato delle piante e degli spazi esistenti.

I fondi Pnrr

Il progetto si propone come integrazione e miglioramento di quello già approvato dalla giunta comunale. In particolare, sarebbero preservati cinque lecci esistenti e aggiunti due aceri campestri. La riqualificazione di largo Donatori del sangue, che diventerà Piazza Li Madou, è finanziata con fondi Pnrr che prevedono “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” per un importo complessivo del progetto di 656.000 euro.

L'unico spazio verde della città

«Un intervento di riqualificazione di largo Donatori del Sangue è accettabile, anzi auspicabile, oggi non è un posto accogliente. La sua struttura, l’arredo urbano carente, la manutenzione distratta lo rendono uno spazio poco invitante e quindi poco frequentato – sottolinea Alberto Cicarè, consigliere comunale di Strada Comune tra i promotori dell’iniziativa di raccolta firme -. Ma non dobbiamo dimenticare che largo Donatori del Sangue è anche l’unico spazio con verde pubblico all’interno del centro storico della città. Quindi, un intervento di riqualificazione può essere l’occasione per una reale rigenerazione verde dello spazio, che potrebbe in questo modo rappresentare un simbolo della lotta al cambiamento climatico nel cuore della città, oltre che un luogo bello, accogliente. Il progetto esecutivo approvato dalla giunta di Macerata non va incontro a queste aspettative, anzi sembra uno schiaffo alle richieste di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’attrattività dello spazio urbano. Con questa raccolta firme vogliamo coinvolgere i cittadini nel chiedere all’amministrazione comunale di ripensarci, riflettere, modificare e integrare il progetto esecutivo, magari adottando quella visione alternativa che noi proponiamo: più verde, più accessibilità, più vita agli spazi».