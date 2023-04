MACERATA - Il progetto di riqualificazione di Largo Donatori del sangue, che diventerà Piazza Li Madou, al centro di un’aspra polemica da parte dell’opposizione. A guidarla il consigliere comunale Alberto Cicarè che ha organizzato per domani alle 18 un’iniziativa chiamando a raccolta quanti non sono d’accordo con il piano presentato dal Comune e finanziato con fondi Pnrr che prevedono “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. L’importo complessivo del progetto è di 656mila euro.

«Un intervento di riqualificazione di Largo Donatori del Sangue è accettabile, anzi auspicabile - ha spiegato nei giorni scorsi Cicarè -; oggi effettivamente non è un posto accogliente: la sua struttura, l’arredo urbano carente, la manutenzione distratta lo rendono uno spazio poco invitante e quindi poco frequentato. Ma non dobbiamo dimenticare che Largo Donatori del Sangue è anche l’unico spazio con verde pubblico all’interno del centro storico della città».

Quindi, secondo il consigliere, un intervento di riqualificazione può essere l’occasione per una reale rigenerazione verde dello spazio, che potrebbe in questo modo rappresentare un simbolo della lotta al cambiamento climatico nel cuore della città, oltre che un luogo bello, accogliente, un posto dove stare al fresco. «Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta di Macerata non va incontro a queste aspettative, anzi sembra uno schiaffo alle richieste di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’attrattività dello spazio urbano. Verranno tagliate tutte le piante presenti sulla piazza, ad eccezione dei due grandi cedri centrali. Verrà realizzata una pavimentazione in pietra e un’aiuola centrale, mentre spazi con una vegetazione indefinita sono destinati ai bordi».

Quindi i dubbi: «Abbiamo bisogno di un altro spazio vuoto, impermeabile, assolato, nel nostro centro storico? La peculiarità di questo spazio è proprio il suo verde, che nel progetto di Piazza Li Madou verrebbe fortemente ridotto a favore di una spianata di pietra. Sarebbe questo il posto accogliente per gli studenti universitari, per i turisti, per le famiglie residenti in centro?».

La Casa del Popolo di Macerata di cui Cicarè è un rappresentante invita la cittadinanza alla presentazione delle « osservazioni al progetto presentato dall’Amministrazione comunale e del nostro progetto alternativo, per il quale cominceremo a raccogliere le firme». L’appuntamento è per domani alle 18.