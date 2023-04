MACERATA - Mobilitazione e raccolta firme per salvare il verde di quella che sarà la nuova piazza Li Madou. Promossa da Casa del Popolo, in collaborazione con l’associazione di cittadinanza attiva gli Spiazzati, l’iniziativa è stata lanciata ieri alla presenza di maceratesi di varie estrazioni sociali, tra cui anche esponenti politici come le consigliere comunali di minoranza Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune e Ninfa Contigiani del Pd.



APPROFONDIMENTI LA POLEMICA «Piazza Li Madou? Spianata di pietra». Il consigliere comunale Alberto Cicarè avvia una raccolta di firme

Raccolta di firme che proseguirà oggi in centro storico, domani in corso Cavour (orario 9-12) e venerdì in corso Cairoli (ore 17-19). Il progetto non vuole essere alternativo a quello presentato dall’assessore Silvano Iommi, ma integrativo e migliorativo a livello ambientale come hanno sottolineato i promotori dell’iniziativa che vuole mantenere in vita, è stato più volte ricordato, l’unica area verde ancora presente dentro le mura urbane. «L’idea nostra è quella di evitare che questa area diventi una spianata di pietre e cemento, che resti terreno permeabile e che debba essere accogliente per chi lo frequenta – ha detto Alberto Cicarè, consigliere comunale di Strada Comune -. Dove le persone possano venire a passeggiare, sedersi su una panchina piuttosto che replicare quanto avvenuto altrove, ricordo l’Orto dei Pensatori che da zona verde è divenuta una spianata di pietre. A livello politico chiediamo che sia fatta una variante al progetto esecutivo già approvato: non chiediamo stravolgimenti eccezionali ma rendere partecipato questo progetto grazie alle proposte che sono in campo, magari ascoltando anche l’Università che non ha avuto invece alcuna voce in capitolo».

Cosa si vuole fare

A grandi linee i promotori della raccolta firme intendono mantenere oltre all’aiuola centrale già prevista nel piano comunale, altre due aree verdi con piante, una lato palazzo Buonaccorsi e l’altra dalla parte opposta, in prossimità di via Don Minzoni. Chiamato in causa sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore Silvano Iommi. «Il progetto è stato elaborato dall’ufficio tecnico comunale, sulla base di un mio concept e di una direttiva sulla massima conservazione possibile sia delle alberature che della superficie verde – ha detto -. È evidente che la ricostruzione post sisma del muro perimetrale potrebbe compromettere l’apparato radicale delle alberature sul lato di vicolo Buonaccorsi. Tuttavia i servizi tecnici comunali sanno che la priorità è, oltre alla sicurezza di cose e persone, l’eventuale reimpianto di giovani e sane essenze autoctone».