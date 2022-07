MACERATA - Sarà l’architetto Mario Montalboddi a firmare la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso pedonale di piazza Garibaldi, finanziati con i fondi del Pnrr per circa 850mila euro. Per Montalboddi un incarico da 82mila euro, la scelta del professionista esterno è motivata con l’impossibilità di fare ricorso al personale interno e «sulla base delle competenze tecniche e delle esperienze maturate in servizi analoghi».

Il finanziamento

I lavori per il sottopasso sono finanziati della legge 160/2019, «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale». L’iniziativa porta la firma dell’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi che così illustra la filosofia operativa: «sono previste tre nuove rampe al posto delle scale, un ascensore, percorsi riqualificati ed illuminati che si andranno ad integrare col progetto dell’area verde di Forte Macallè ed il giardino di Palazzo Ugolini nel progetto di Unimc. Andiamo a risolvere radicalmente il problema dell’attraversamento pedonale dai Cancelli ai Giardini Diaz, il luogo è stato spesso teatro di incidenti mettendo a rischio quanti non possono fare le scale e passano sopra. Realizzeremo un ascensore nel locale comunale vicino al bar in zona Cancelli, toglieremo le scale dalle uscite su viale Leopardi e sui Giardini semplicemente allungando le rampe, poi toglieremo via le due uscite che in sostanza rendono inservibili i marciapiedi in quel tratto di corso Cavour, anticipando le uscite sulle rispettive piazzole dove ora ci sono i parcheggi. Risolveremo la situazione che riguarda l’attraversamento pedonale che va dai Cancelli di piazza Annessione ai Giardini Diaz spesso scenario di incidenti con persone che attraversano la strada a raso rischiando di essere investiti. Il sottopasso pedonale è stato inaugurato nel 1965 e il problema è sempre stato quello dell’attraversamento delle persone anziane o con disabilità – dice ancora Iommi –. Purtroppo oggi vediamo che sempre più persone cercano di attraversare la piazza direttamente in superficie nonostante sia pericoloso».