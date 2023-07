Macerata piange Cesare Lorenzetti: l'ex arbitro e guardalinee di Serie A è morto a 76 anni

MACERATA - Lutto a Macerata . E' morto a 76 anni Cesare Lorenzetti , ex vicecomandante della polizia locale. Era molto noto anche per i suoi trascorsi come arbitro di calcio e guardalinee (negli anni Ottanta fu protagonista anche in serie A). I funerali lunedì (31 luglio) alle 15.30 a Macerata, nella chiesa dell'Immacolata.