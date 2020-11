Percorre 20 chilometri contromano sulla superstrada, panico tra gli automobilisti

CIVITANOVA - Ha percorso circa 20 chilometri contromano lungo la Statale 77 per poi essere fermato dagli uomini della Volante di Macerata, diretti dal commissario capo Lorenzo Commodo. È successo nella serata di ieri, intorno alle 21.30. L’uomo, a bordo di una Fiat Punto, ha imboccato nel verso sbagliato la superstrada dall’uscita della zona industriale di Civitanova, in direzione monti. Attimi di paura e di panico per gli automobilisti che, imboccando ovviamente la direzione corretta, si sono trovati davanti l’auto e sono riusciti a evitarla facendo lo slalom. Sono stati gli automobilisti a segnalare l’accaduto alla Polizia. Il conducente dell’auto, un anziano, è stato bloccato in prossimità dell’uscita di Sforzacosta dai poliziotti che lo hanno sanzionato per la violazione del Codice della strada.

