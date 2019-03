Investita da un'auto a un incrocio La corsa all'ospedale per una pensionata di 88 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Investita da un’auto, una pensionata di 88 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco prima delle ore 12 nella frazione maceratese di Sforzacosta in via Peranda, all’altezza dell’incrocio con via Liviabella.ul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno soccorso l’anziana e po i l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le condizioni della donna sono state monitorate costantemente dai sanitari per seguirne il decorso.