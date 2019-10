Il pendolare dello spaccio â€‹ingerisce ovuli di eroina e cocaina: arrestato

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Ancora un corriere della droga sorpreso sulla rotta Ancona-Macerata, a conferma di un pendolarismo dei pusher fiorito da quando, con la bonifica delle tradizionali piazze dello spaccio maceratese seguita allo choc dell’omicidio di Pamela, i fornitori nigeriani di cocaina ed eroina hanno cominciato a tenersi alla larga dai giardini Diaz e dalla zona di Fontescodella, preferendo organizzare forniture a distanza.Ma l’illusione di muoversi più liberamente partendo dal capoluogo dorico per smerciare dosi a Macerata (ma anche a Pesaro) s’è infranta di nuovo sui controlli disposti dal questore Claudio Cracovia per stroncare lo spaccio di stupefacenti. Così anche domenica - è il secondo caso in meno di 20 giorni - un giovane spacciatore nigeriano è stato seguito al capolinea di piazza Ugo Bassi e fermato appena salire su un autobus di linea diretto a Macerata, dopo aver ingerito ovuli con dentro eroina e cocaina.