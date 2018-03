Paura dopo la rapina choc nella villa: «Mi urlava ti ammazzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Rapina nella villa del ginecologo Giuseppe Renzi, la moglie, colpita ripetutamente ad un braccio da uno dei malviventi, è stata portata in ospedale: «Mi urlava “Ti ammazzo”» dice la donna. Due gli uomini (ma non viene escluso ci siano dei complici) che hanno agito nella serata di giovedì in via Biagiotti, nella zona di viale Indipendenza a Macerata. Intorno alle 20,15 di giovedì sera i malviventi hanno raggiunto la casa dove all’interno c’erano due persone: la figlia della coppia, 23 anni, e una dottoressa che l’assiste. Banditi che non hanno indugiato a colpire nonostante nella villa ci fosse qualcuno presente.Sulla rapina indaga la polizia, in corso di accertamento il bottino. Le indagini seguono diverse piste anche in base agli elementi raccolti dalle testimonianze della donna e di chi si è imbattuto nella scena. Controlli sono in corso anche sugli apparati di videosorveglianza installati nella zona nel tentativo di dare un’identità al commando che è entrato in azione attorno all’ora di cena dell’altro giorno seminando il terrore nella villa del ginecologo maceratese Giuseppe Renzi.