MACERATA - Un’operazione storica quella portata a termine dalla presidente della Fondazione Carima Rosaria Del Balzo Ruiti che è riuscita a mettere attorno a un tavolo Unimc e Unicam e promuovere un master universitario di primo livello per “Esperto in programmazione, valutazione e gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione”. Ieri, a Palazzo Ricci, la firma della convenzione a cura della presidente Del Balzo Ruiti e dei rettori di Unimc e di Unicam, rispettivamente John McCourt e Claudio Pettinari.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Blitz dei carabinieri nei cantieri del sisma: rilevate 13 violazioni e sanzioni per 53mila euro





Il corso - nato da un’idea del prof Pietro Marcolini - si inserisce nel solco degli accordi quadro siglati nel 2022 dalla Fondazione Carima con le Università di Macerata e Camerino, finalizzati a realizzare attività di formazione, informazione e supporto operativo rivolte alle amministrazioni pubbliche provinciali, allo scopo di favorire la diffusione delle opportunità di finanziamento offerte dal Pnrr e dalla programmazione europea per il settennato 2021-2027 destinate alla crescita socio-economica del territorio maceratese, che comprendono temi importanti quali la transizione energetica e digitale, lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e giovanile, la riqualificazione dei centri urbani e rurali, la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.

Nell’ambito di tali accordi si è configurata la possibilità di dare concreta attuazione agli stessi organizzando un master che avesse l’obiettivo di promuovere la formazione di giovani laureati e di dipendenti pubblici quali esperti in materia di progettazione europea e assistenza tecnica alla implementazione progettuale, programmazione, gestione e rendicontazione dei fondi strutturali, nazionali con specifiche competenze sulle fonti di finanziamento europeo e sulla gestione dei progetti. Il corso è stato pensato non solo per i neolaureati ma altresì per i funzionari pubblici dei Comuni della provincia ai quali la Fondazione Carima coprirà il 50% del costo d’iscrizione che ammonta a 2.500 euro sino a un massimo di 15 partecipanti.

Il master, che prenderà avvio la primavera prossima e durerà un anno, prevede 1.500 ore complessive tra didattica in presenza nell’Aula Verde all’Abbadia di Fiastra, didattica on line, studio individuale, formazione a distanza, stage e prova finale. Le strutture didattiche di riferimento sono la Scuola di Architettura e Design di Unicam e il Dipartimento di Economia e Diritto di Unimc.