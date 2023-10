MACERATA - Patto anti-inflazione, prime segnalazioni alla Federconsumatori. Tra le problematiche riscontrate dagli utenti ed evidenziate all’associazione quelle di «clienti che non trovano riscontro agli sconti pattuiti sui beni di prima necessità nei supermercati che hanno aderito all’iniziativa. Alcuni dei punti vendita che compaiono nell’elenco dicono addirittura di essere all’oscuro delle scontistiche». A spiegare la situazione è Lorenzo Longo, presidente di Federconsumatori Macerata. «Stiamo ricevendo delle segnalazioni di questo tipo da parte di diversi utenti - dice - l’ultima in un Comune dell’entroterra. Come Federconsumatori vorremmo invitare le parti in causa a mostrare maggior rispetto per i consumatori già in ginocchio a causa dei continui aumenti di prezzo che stanno costringendo le famiglie a rinunce e privazioni. Tutto ciò comporta un evidente aumento delle disuguaglianze con la crescita della povertà alimentare».

Secondo Longo, infatti, «ciò dimostra che non basta mettere a disposizione sconti e prezzi calmierati, con modalità e criteri non esattamente chiari. Il carrello tricolore, come è stato ribattezzato, può anche essere stato ideato con le migliori intenzioni, ma di fatto, così come è stato realizzato, sarà probabilmente inefficace, se non come spot pubblicitario. Anzi, più prossimo forse a una pubblicità ingannevole, visto che dalle nostre rilevazioni e dalle segnalazioni degli utenti emerge che molti esercizi aderenti non hanno dato alcuna rilevanza agli sconti né alla composizione del paniere, così aleatoria e non accompagnata da misure condizionali di supporto».

Allora la guida di Federconsumatori prova a dare la ricetta alternativa: «Risultati maggiori e decisamente più importanti per i bilanci delle famiglie si otterrebbero anche solo operando una riforma delle aliquote Iva (che secondo uno studio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori consentirebbe un risparmio di 531,57 euro annui a famiglia) e una generale rimodulazione di accise ed oneri di sistema su carburanti ed energia. In tal senso, oltre a prolungare la sterilizzazione degli oneri sul gas, sarebbe necessario e urgente tornare ad azzerarli anche sull’energia elettrica».

In tema energetico, inoltre, secondo Longo «è indispensabile e doveroso un passo indietro per quanto riguarda la fine del mercato di maggior tutela: in una fase come quella attuale è impensabile avviare un’operazione di questo tipo, che non farebbe altro che dare i clienti in pasto alle bramosie di un mercato ancora troppo ricco di criticità, incertezze e abusi. Infine, in tema di sostegno alle famiglie, non si può non intervenire su quello che è uno dei motivi di maggiore sofferenza per i cittadini interessati: il pagamento delle rate dei mutui, specialmente quelli a tasso variabile i cui tassi sono aumentati sensibilmente. Le misure introdotte dal Governo, anche laddove applicate, non sono sufficienti».