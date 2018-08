L'ultima battaglia di Patrizia Avvocatessa stroncata da una malattia a 52 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «Nonostante la malattia è andata avanti con grande dignità. È stata un’avvocatessa di una correttezza rarissima, una bravissima mamma, una persona eccezionale». A 52 anni Patrizia Baldini ha perso la sua battaglia contro la malattia che l’aveva colpita da alcuni anni, ma ne ha vinta un’altra, quella che l’ha portata a fare breccia nel cuore delle persone che l’hanno conosciuta. Martedì sera alle 23 il suo cuore ha smesso di battere nel letto dell’ospedale di Ascoli, dove era ricoverata da qualche settimana.Originaria di Ascoli, Patrizia Baldini a 19 anni si era trasferita a Macerata per studiare all’Università. Dopo la laurea in Giurisprudenza aveva svolto la pratica nello studio legale Valori. Dal 2002 condivideva lo studio a Macerata con la collega Francesca Lumachini: «Patrizia era una persona retta, precisa, aveva un senso della giustizia raro, credeva fino in fondo in tutto quello che faceva. Era una persona non comuneA piangerla sono la mamma Dora, la sorella Paola, i figli gemelli di 10 anni Domenico e Valentino e tanti amici e colleghi. Il funerale sarà celebrato oggi alle 16 ad Ascoli alla chiesa di San Giacomo della Marca.