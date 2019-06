Passeggia con coltello e spray al peperoncino: scatta inseguimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Rifiuta di mostrare i documenti alla polizia e scappa, inseguimento tra le abitazioni del centro. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, nel cuore del borgo marinaro, a due passi da piazza XX Settembre, sotto gli occhi sorpresi e allarmati di passanti e residenti. La vicenda è cominciata in via della Vela quando gli agenti del commissariato di polizia, guidato dal commissario Lorenzo Sabatucci, hanno notato un giovane marocchino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava nella zona. Lo hanno fermato per chiedergli i documenti; il ragazzo, in un primo momento, si è fermato e sembrava intenzionato a mostrarli, ma poi, d’un tratto, si è dato alla fuga allontanandosi a piedi. Il giovane ha anche abbandonato un sacchetto che aveva con sé, dentro c’erano un coltello da cucina, uno spray al peperoncino, una dose di hashish e del tabacco.