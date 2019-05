Gira in città con un'ascia e un ferro da traino Giovane ghanese fermato ma è già libero

di Lolita Falconi

MACERATA - Nel corso di specifici servizi con l’impiego di diverse pattuglie della Squadra Mobile, diretta da Raffaella Abbate, gli agenti hanno fermato un cittadino ghanese di 28 anni trovato in possesso di un’ascia e di un ferro da traino. Il giovane è stato notato dagli uomini della squadra mobile mentre si aggirava con fare sospetto in via Don Bosco in direzione della stazione ferroviaria.Gli agenti lo conoscevano perché appena pochi mesi fa, lo scorso dicembre, lo avevano già fermato e deferito all’autorità giudiziaria per rapina aggravata e lesioni personali, perché aveva percosso violentemente un suo connazionale procurandogli lesioni gravi con una bottiglia e gli aveva rubato il telefonino.