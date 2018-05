Partito il processo a Traini L'aula è gremita, ci sono anche il sindaco e le vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Al via davanti alla Corte di Assise di Macerata il processo per Luca Traini, il ragazzo che il 3 febbraio scorso sparò a diversi migranti in un raid a Macerata in cui rimasero ferite sei persone. Traini, che è già arrivato in tribunale in camicia viola, è accusato di strage aggravata dall'odio razziale, tentato omicidio, porto abusivo d'arma e danneggiamento.L’aula è gremita, presente anche il sindaco Romano Carancini, dopo che il Comune ha annunciato di volersi costituire parte civile, e tante delle vittime del raid di Traini.