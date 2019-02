Giovane parrucchiere picchiato in centro storico Aggressori acciuffati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Giovane parrucchiere picchiato in centro, la polizia identifica anche il secondo aggressore (un italiano di 27 anni). Una meticolosa attività d’indagine, tuttora in corso, scattata a seguito dell’episodio di violenza avvenuto il 13 dicembre dello scorso anno, davanti allo sportello automatico dell’ufficio postale del centro storico. Vittima Isen Suljejmani, 35enne di origini macedoni, gestore di un salone di acconciatura in Galleria del Commercio. «Al momento sembra un’aggressione senza motivo», chiariscono gli investigatori.