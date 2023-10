MACERATA Si parte dalla fine per la realizzazione del parcheggio di Rampa Zara. Nei giorni scorsi c’è stata una riunione operativa tra la giunta e i dirigenti. Non c’è ancora una intesa sulla soluzione tecnica legata al parcheggio, ma si è registrata una confluenza su quella che sarà la parte finale dell’opera: un attracco meccanizzato di collegamento di via Armaroli con piazza della Libertà passando dal Palazzo del Governo attraverso l’arco centrale oppure dai locali che ospitavano l’Ufficio immigrazione della questura.

Il progetto di restauro post sisma del palazzo della prefettura è in corso di elaborazione ed ora il Comune chiede di inserire la previsione di un attracco. Operazione che non necessita di varianti urbanistiche ma di un “semplice” aggiornamento dei costi. L’attracco partirà - in ipotesi - dagli spazi del parcheggio dell’ex Provveditorato. «L’Ufficio tecnico - osserva l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi - ha chiesto del tempo, un mese o due, per mettere nero su bianco alcune ipotesi di intervento partendo dai progetti fatti dagli anni Ottanta ad oggi». Ad essere studiati saranno i piani elaborati dall’architetto Silvana Lisi e dal geometra Stefano Palmucci per un privato, dall’architetto Guido Strinati, dalla Sintagma ed infine l’oramai celebre Belvedere delle Fonti, elaborato dall’assessore Iommi ed avversato dall’Ufficio tecnico, e dall’assessore comunale ai lavori pubblici Andrea Marchiori, perché troppo oneroso. Secondo una stima fatta appunto dal dirigente dei Servizi tecnico l’ipotesi del Belvedere delle Fonti avrebbe un costo di 54 milioni di euro. Costo che Iommi contesta, ma si resta sempre sul piano delle previsioni. Dunque l’Ufficio tecnico elaborerà una serie di soluzioni partendo dallo scenario principale che resta quello di Rampa Zara anche se qualche assessore continua a spingere per Fonte Maggiore. Ci sarebbe una maggiore disponibilità da parte dei vari assessori a trovare un momento di mediazione legato alla realizzazione di una struttura a raso appunto all’altezza di Rampa Zara.In sostanza, come conferma l’assessore Iommi, una soluzione sul tipo di quella realizzata per via Trento: una terza corsia da affiancare, sullo stesso livello o un po’ più bassa, a quelle già esistenti su viale Leopardi e capace di contenere almeno cento posti auto in ognuno dei due lati, partendo da subito dopo il curvone delle Fosse. Un paio di mesi di riflessione, poi in consiglio comunale per la presentazione della variante il cui iter di approvazione è particolarmente laborioso, un paio di anni. Vero è che si tratta di un’opera di cui si discute da mezzo secolo, quindi un paio di anni in più non risultano un aggravio particolare. Un concetto però Iommi vuole precisarlo, a fronte di alcune polemiche sorte anche all’interno dell’amministrazione comunale: «Si è detto da alcuni che il Belvedere delle Fonti ha un rapporto tra costo totale e posto auto che è improponibile. Premesso che i costi sono ancora sommari, rilevo però che tutti i parcheggi sono improponibili analizzati da quel punto di vista, si poteva dire la stessa cosa per l’ex Park Sì o per il Paladini: con questo discorso non si progetterà mai nulla di importante per il futuro della città».