MACERATA Se per la rivoluzione della sosta in piazza della Libertà bisognerà attendere, i cambiamenti che riguardano le strutture gestite da Apm sono già state interessate dalle variazioni del costo della sosta oraria e giornaliera. Per i parcheggi Centro Storico, Sferisterio, Garibaldi e Tribunale, la tariffa giornaliera è raddoppiata: si passa infatti da 3 a 6 euro. Un costo che, se per certi versi è giustificato per il parcheggio Centro Storico, grazie al quale si arriva facilmente nel cuore della città, lo è meno per le strutture più periferiche, addirittura vicinissime agli stalli bianchi gratuiti.



Così, se prima gli utenti - soprattutto gli universitari - decidevano di parcheggiare nelle strutture Apm per raggiungere le lezioni dell’ateneo, ora c’è chi rinuncia e preferisce fare qualche passo in più a piedi per risparmiare. Dall’altra parte, c’è invece chi preferisce acquistare l’abbonamento. Anche in questo caso, sono stati registrati degli aumenti ma in forma comunque minore rispetto al raddoppio della tariffa giornaliera. Una scelta che sembra confermare la volontà dell’amministrazione di favorire gli abbonati che spesso - nonostante l’abbonamento - fanno fatica a trovare posto, soprattutto al Centro Storico. La critica più forte arriva dagli studenti universitari. «Se prima qualche volta parcheggiavo al Garibaldi - dice Federico Carboni di Tolentino - ora non lo utilizzo più. Preferisco parcheggiare sugli stalli bianchi poco più distanti e utilizzare comunque l’ascensore del parcheggio. Mi sono rassegnato: è un periodo in cui aumenta tutto e questo è l’ennesimo costo a cui bisogna far fronte, se posso evito. Addirittura - ammette - in alcuni casi preferisco prendere il treno per risparmiare su carburante e parcheggio. Studio Economia, so bene quello che succede nel mondo a livello amministrativo, ma purtroppo a rimetterci sono sempre gli utenti». È così anche per Riccardo Sardini, che arriva da Sant’Elpidio a Mare e che è iscritto al primo anno di Unimc. «Sei euro al giorno è un costo esagerato, per quanto mi riguarda costano troppo pure gli abbonamenti. Non sono di certo tariffe che favoriscono gli studenti universitari. Preferisco parcheggiare sugli stalli bianchi e utilizzare l’ascensore per raggiungere il centro. Non conviene affatto pagare 6 euro per una struttura che non è poi così vicina al centro città. È sbagliato».

Chi utilizza il parcheggio



Paolo Ranzuglia non è uno studente ma utilizza il parcheggio Centro Storico soprattutto nel fine settimana. «Girando per le altre città della regione vedo che i prezzi sono in linea - dice -. Per il parcheggio Centro Storico 6 al giorno sono giusti perché si arriva proprio nel cuore della città, ma per quelli più periferici forse no. Anche perché credo che bisognerebbe incentivare l’uso di quelli così stimolare l’utente a utilizzare i mezzi pubblici. Tale scelta invece non va verso quella direzione. Bisogna comunque dire che il parcheggio Centro Storico è sempre pieno, dunque non credo che gli utenti siano scoraggiati dai prezzi». E a proposito delle strutture piene, anche chi ha l’abbonamento, come lo studente di Piediripa Diego Ortensi, lamenta la difficoltà nel trovare posto. «Le tariffe giornaliere sono improponibili per noi studenti, ma credo per chiunque. Io ho deciso di fare l’abbonamento mensile, anche se purtroppo devo ammettere che spesso si fa fatica a trovare posto. C’è chi utilizza questa struttura per lasciare l’auto per mesi e questo va a sfavore di chi ha l’abbonamento». È convinto che sia più conveniente l’abbonamento anche l’avvocato Claudio Margarucci. «Per lavoro utilizzo il parcheggio del Tribunale, ma anche gli altri. Vista la difficoltà a trovare posto al Centro Storico, al mattino vengo al Garibaldi e nell’altro vado di pomeriggio. Certamente la tariffa giornaliera è alta, ma chi ha l’esigenza di parcheggiare quotidianamente non può che trovarsi bene con l’abbonamento. Io lo faccio da tempo e in questo caso gli aumenti sono stati irrisori. È conveniente».