Macerata, il Papa firma il decreto: Matteo Ricci è "venerabile". Un litro passo verso la beatificazione

MACERATA - Il Decreto in cui si riconoscono le «virtù eroiche» del servo di Dio Matteo Ricci, che acquisisce così il titolo di «venerabile» arriva «provvidenzialmente nel giorno in cui a Macerata riapre alla vita cittadina e al culto pubblico la Chiesa-Collegiata dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, chiesa gesuitica annessa al collegio dei Padri dove lo stesso padre Matteo Ricci studiò da giovane e cominciò il suo cammino verso la consacrazione religiosa da gesuita».

L'annuncio

Lo rende noto la diocesi di Macerata. «Con questo atto molto importante il processo per la Beatificazione di Padre Matteo raggiunge l'ultimo traguardo - si legge nella nota - la Chiesa dichiara che tutte le indagini svolte in questi anni, prima a livello diocesano poi vaticano, confermano la santità di Padre Matteo. Ora si attende solo una conferma "più alta" con le prove di un miracolo avvenuto per intercessione di Padre Matteo Ricci». Il vescovo di Macerata Nazzzareno Marconi ha espresso «la gioia di tutta la comunità Maceratese e la gratitudine al Santo Padre per questo passo importantissimo verso la Beatificazione del nostro grande storico concittadino».